ಅಗ್ನಿ ಕೊರಳು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ?

ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಕೆ ದತ್ತಾಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Underworld criminal Kotwal Ramachandra murder case may be reopen after former underworld person Agni Shridhar wrote a letter to Karnataka DGP R K Dutta.