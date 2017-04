ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಐಎ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಪಿಎಫ್ಐ ಹಾಗೂ ಇದರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 19:23 [IST]

English summary

The killers of Rudresh had planned on killing at least two RSS workers in uniform. The NIA which filed its chargesheet in the Rudresh murder case said that there were five persons involved in the murder. Rudresh, an RSS worker was murdered in October 2016 in broad daylight at Bengaluru, following which the NIA took over the probe.