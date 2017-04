ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಮೇ 23ರವರೆಗೆ 'ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ', ಸಿಎಂ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ ಮೇ 23ರವರೆಗೆ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ ಇದೆ. ಅದೂ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ

English summary

Khadi utsav in Bengaluru from April 24th to May 23rd. Utsav will be inaugurate by chief minister Siddaramaiah.