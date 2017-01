ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತೋರಿದ ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂತದ್ದು ನೋಡಿ!

ನಿಂತಿರುವ ಜಾಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದರಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಎಸ್ಐ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 18:19 [IST]

English summary

KG Halli traffic police station in Begnaluru, ASI Narayan helped a women to drive safely to her home.