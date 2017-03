ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ತಾರ್ರೀ...

ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 14:19 [IST]

English summary

A 22-year-old man flew in with flasks, computer motherboards, solar panel chargers, a woman's purse and a wrist watch with components made of gold. Customs officers at Bengaluru Kempegowda International Airport melted the parts and said he'd attempted to smuggle 1.47kg of gold