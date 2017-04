ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸಿದ್ದು ಸರಕಾರ

ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜನ್ಮದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 12:42 [IST]

English summary

Kempegowda jayanti cancelled by Congress government. There is a confusion in Kempegowda's date of birth, so, according to Adichunchanagiri seer Nirmalanandanatha seer's instruction jayanti cancelled, said by minister DK Shivakumar.