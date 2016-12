ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೈವಾಡ?

ಈ 'ಪ್ರಭಾವಿ' ಮಹಿಳೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ಯಾವ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪತ್ನಿ?

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 21:59 [IST]

English summary

Following an anonymous petition filed online, the Central Bureau of Investigation sought a probe into alleged malfeasance by an Indian Police Service officer's wife in a case of money laundering. It is alleged that the woman banker helped Chikkarayappa and Jayachandra to exchange crores of rupees.