ರಾಮನವಮಿಯಂದು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಯ್ತು ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ತ್ರೀ ಡಿ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿಲೇಜ್' ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಏಳೂವರೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

₹7.5 crore proposal is on the anvil to establish “Sholay the 3D Virtual Reality Village’ for cine lovers on a locale at Ramadevara Betta of Ramanagara district, that was popularly known as Ramgad as picturised in the film.