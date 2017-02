ಸಕತ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡುವ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ 'ಅಲಿಯಾಸ್' ಗಳು

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೊತ್ವಾಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ, ಜೇಡರಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, 'ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು' ರಾಜೇಂದ್ರ,ಬೂಟ್ ಹೌಸ್ ಕುಮಾರ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲಿಯಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Wednesday, June 17, 2015, 17:20 [IST]

Karnataka Rowdy Goons alias names popular with their prefix and Suffix are listed. Now a days names are having much demand in Kannada film industry. Names like Silent Sunila, Kavala, and so on are getting popular in social networking sites.