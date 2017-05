ಮೇ 10 ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟು, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಲರ್ ಗಳು ಕಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೇ 10ರಂದು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಒಂದೇ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರಗಳಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 14:33 [IST]

English summary

At least 3,000 fuel stations will remain shut on Sundays in Karnataka starting May 14. Petrol dealers are all set to observe 'No Purchase Day' on May 10 and will not buy fuel from companies. Starting May 15 petrol bunks will work in single shifts between 9 AM and 6 PM.