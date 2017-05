ಜಿಎಸ್ ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿದ್ಧ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಎಫ್ ಕೆಸಿಸಿಐ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ; ಜಿಎಸ್ ಟಿ ತಯಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ.

English summary

Karnataka CM Siddaraiah said that the state government is ready to implement Central Government's ambitious Goods and Service Tax (GST) as it has fully prepared by giving training to its officers.