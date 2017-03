'ವಾಸವಾಗಿರುವವನೇ ಮನೆಯ ಒಡೆಯ' ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಗೆ

ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ, ನಾಯಕರ ಹಟ್ಟಿ, ಮಜಾರೆ ಗ್ರಾಮ, ಹಾಡಿ, ದೊಡ್ಡಿ, ಪಾಳ್ಯ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಂಥ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲದ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಸದ ಮನೆಗಳು ಸಕ್ರಮ.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 0:12 [IST]

English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah said that, the government has introduced 'Dweller is the owner of the house' bill on Friday, March 24, 2017. According to that, the unauthorised colonies will get registered even though without proper documents regarding their occupation.