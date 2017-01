ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ವಾರಂಟ್

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಾರಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Karnataka High Court on Friday issued bailable warrant against liquor baron Vijay Mallya, in relation to contempt petition filed by a consortium of banks.