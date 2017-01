ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

14ನೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 13:50 [IST]

English summary

The State is considered as the fastest growing market in India.Department of Industrial Policy and Promotion in August 2016 reveal that Karnataka stands first in the investment attractiveness said CM of Karnataka, Siddaramaiah during his speech at Bharatiya Pravasi Divas inauguration today in Bengaluru.