ಷಷ್ಠಿಪೂರ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಟ್ಟಡವು 60 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಡನೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಾನಸೌಧದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ

English summary

Siddaramaiah led Karnataka government is gearing up to celebrate the diamond jubilee of the Vidhana Soudha in a grand manner. The foundation stone was laid by the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, on July 13, 1951 and construction completed in 1956.