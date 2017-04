ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೆ 'ಇಂದಿರಾ' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು ' ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಆಗ್ರಹ.

English summary

Karnataka government proposed Indira Canteen: Karnataka Rakshana Vedike demanded to rename as 'Akka Canteen' instead of Indira Canteen.