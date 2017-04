ಈಶು-ಯಡ್ಡಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮುರಳೀಧರ್ ರಾವ್!

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲ ಬಾಲಂಗೊಚಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮುರುಳೀಧರನ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 13:02 [IST]

English summary

Amid ongoing tussle between Bharatiya Janata Party (BJP) state president BS Yeddyurappa and KS Eshwarappa, Karnataka BJP in-charge Muralidhar Rao held a meeting with the party volunteers on Saturday after which four BJP leaders were relieved from their responsibilities.