ಸಂತೋಷ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು?

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಮತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್, ಯಾರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೋ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ

Story first published: Friday, April 28, 2017, 17:11 [IST]

English summary

The man accused of being the mastermind behind the dissent in BJP, B L Santosh is rather quiet. Accused by B S Yeddyurappa of creating differences within the party, Santosh calmly said that those who should act will act.