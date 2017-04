ಆನ್ಲೈನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಲೋಕ ವೆಬ್ ತಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಲೋಕ.ಇನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ವೆಬ್ ತಾಣವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

www.Kannadaloka.in exclusive website for Kannada books, Tshirts launched today(April 29) on the occasion of Basava Jayanti. Kannadaloka site is a online bookstore for Kannada literature lovers.