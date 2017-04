ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್: ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಸಿಇಒ ಬಂಧನ

ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ ಸಿಇಒ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೋರಮಂಗಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 12:28 [IST]

English summary

Kannada TV Channel CEO Lakshmi Prasad Vajpeyee held in Bengaluru. Koramangala Police filed case against him under IPC section 384, 385, 506, Punishment for extortion.