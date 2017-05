ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರೇಗಾ ಸಿಂಧು ದುರ್ಮರಣ

ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ ರೇಗಾ ಸಿಂಧು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಾರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 12:36 [IST]

English summary

A Kannada TV actress, Rega Sindhu and 3 others die in an accident today, which took place in Chennai- Bengaluru high way, near Sunnampukuttai village near Pernambut.