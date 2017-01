ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪುತ್ರನ ಸಿನ್ಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟಿ ಸಾವು

ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನೋರಂಜನ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಿಐಪಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 22:36 [IST]

English summary

A 41 year old junior artist Padmavathi found dead during the shooting of VIP upcoming Kannada film. VIP starring Manoranjan son of V Ravichandran. Rajanukunte Police have registered a case and are investigating the same.