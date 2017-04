24ರಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಸಿನಿಮಾರಂಗವು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 30 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

English summary

State Film awards ceremony has organised at Dr. B.R. Ambedkar Bhavan of Bengaluru on 24th April, 2017. Chief Minister Siddaramaiah will inaugurate the awards ceremony at 6 pm.