ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಜಮಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ!

ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ರಾಜಣ್ಣನನ್ನು, ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡನ್ನು, ಅವರ ಭಾವಾಭಿನಯವನ್ನು ನೆನೆಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರ ಡೈಲಾಗುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಯೇ ಅಲ್ಲ!

#DrRajkumar #Annavru Many more happy returns of the day to Dr.Rajkumar pic.twitter.com/XVc5wU2rG6

Story first published: Monday, April 24, 2017, 10:43 [IST]

English summary

Thousands of Kannada actor Rajkumar fans are celebrating his 89th birthday all over Karnataka in whatever manner they wish to. Twitter, Facebook are also abuzz with wishes to Padma Bhushana Dr Rajkumar.