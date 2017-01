ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಕನ್ಹಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 17:10 [IST]

English summary

JNU student Kishan Kanhaiya accuses the centre for deviating people's mind from downfalling of higher education, agriculture and economic sectors, while talking to the press in Bangalore on Thursday.