ಮೇ 14 ರಂದು ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರ 'ತರ್ಕ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಯುವ ಲೇಖಕ, ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಪ್ರಿತ್ ಕೆ.ಎನ್.ಅವರ ತರ್ಕ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂ ಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 16:32 [IST]

Young writer K.N.Supreeth's Tharka, a Kannada novel will be releasing tomorrow (May 14th) in B.M.Shri Pratishtan, N.R.Colony, Bengaluru at 4 pm. Famous Kannada columnist Rohit Chakrateetha will release the book.