ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರು ಬೇಡವೆಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

'ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು, ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 10:41 [IST]

English summary

K C Venugopal, All-India Congress Committee (AICC) general secretary in charge of Karnataka has returned a high-end car given by the state government for his use. I am doing party work, not government's he told.