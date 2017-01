ಜ್ಯೂ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸಾವು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಧನ

ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮನೋರಂಜನ್ ಅಭಿನಯದ 'ವಿಐಪಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನೆಡೆದ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:56 [IST]

English summary

Two days after the mysterious death of a Kannada film junior artiste in Yelahanka and following an FIR against seven persons including the director of the film, the police made the first arrest in the case on Wednesday.