ಏ. 22ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜಂಬೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಳ

ಶನಿವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಂಬೋ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಳವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Regional Passport Office, Bengaluru will be holding a “Jumbo Passport Mela” on Saturaday, 22 April 2017 at the 2 Passport Seva Kendras in Bengaluru and Post Office Passport Seva Kendra, Mysuru.