'ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಡಿಚ್ಚಿ, ಸಿದ್ದು ಪಂಚೆ ಪೀಕದೆ ಬಿಡಲ್ಲ'

ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು. Just a sleep. "ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೆ, ಇವರಿಗೆ ಸಿಗದೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಗದೆ-keep running. ಓಡುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗದು. ಒಂದೆಡೆ ಕೂತವನು, ಅದೆಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂತರೂ ಒಂದೇ ಬೀಸಿನಲ್ಲಿ ಬಡಿದು ಬಿಡಬಹುದು!" ಅಂತ ಬಿನ್-ಲಾಡೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ.

They want to find me. I am just a jumping Jack. ಯೌವನದಲ್ಲಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ವರ್ಷ: ದಂಡ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ. ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು. ತುಸುವೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಜೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ. ಅವನದು ಅಪ್ಪಟ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ. ಕೆನ್ನೆ ಸವರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ: ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು.

ನಾವೇನೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗುವವರಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕೆವು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡುವವರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. But one year is not a period of negligence.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯನ-ನರ್ಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಥನ-ಕವನ with number of proofs ಈಚೆಗೆಳೆದದ್ದು ನಾನು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪನ milk and milk shake ಬಂತು. ಪರಮ ಪೆದ್ದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶಾಸಕ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸೀದ ನಡೆದು ಬಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೇ ಕೆಸೆಟ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕ. ಇವು ಅನೇಕವಿವೆ.