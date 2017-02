ಜಂತಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೇಸ್ : ಎಚ್ಡಿಕೆ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ

ಜಂತಕಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

English summary

The controversial mining company license issue is back to haunt former Karnataka chief minister and Janata Dal-Secular state president H D Kumaraswamy. The special Lokayukta court on Tuesday issued summons to Kumaraswamy and his wife Anitha to appear before the court on March 15, 2017.