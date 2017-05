ಮೇ 18 ರಿಂದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸ೦ಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ

ಇಂದು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷದ ಕೇ೦ದ್ರ ಕಚೇರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಭವನದಲ್ಲಿದಿ.ಭಾವೂರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಬಿಎಸ್ ವೈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು.

English summary

BJP will be organised Janasamparka Yatra from May 18th to reach more people, BJP state president B S Yeddyurappa told in a pressmeet in Bengaluru, today.