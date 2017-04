ಭಾಗವತ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮೋದಿಗೆ ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ಪತ್ರ

ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರು'' ಎಂದು ಷರೀಫ್ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 13:48 [IST]

English summary

Going against the party stand, Karnataka Congress leader and ex Railway Minister Jaffer Sharief today backed RSS chief Mohan Bhagwat for President, saying there "should not be any doubt about his patriotism". He has also written to the Prime Minister backing Mr Bhagwat.