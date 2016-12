ನೆಲಮಂಗಲ, ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಬಲಿ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ನೆಲಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯುವಕ ಗುರುನಂಜಪ್ಪ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 11:35 [IST]

English summary

Jackboot wild elephant killed a young man in Gangenahalli, Bengalur rual. The forest department did not timely, Home Gard beating by villagers.