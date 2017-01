ಐಟಿ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆ

ನೀವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ #CyberSafety ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Since innocent public business will be more in online due to govt orders culprits plan more fr crime! we welcome #karnatakapolice move:) https://t.co/0tXJX74jWs

Will open a CYBER CRIME POLICE STATION soon to deal with IT related crime exclusively. #blrpolice4U

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:46 [IST]

English summary

Will open a CYBER CRIME POLICE STATION soon to deal with IT related crime exclusively. Bengaluru City Police Commissioner Praveen Sood has tweeted like this on 12th January. This move is welcomed by Bengalureans. Bengaluru police also has requested tech savvy people to give tips for cyber safety.