ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ

ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ, ಹೆಸರಾಂತ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 14:23 [IST]

English summary

IT Raid: More than 20 houses in bengaluru, income tax officer raid the houses Important documents reviewed. In some places documents, jewelry, money seized.