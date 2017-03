ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಐಸಿರಿ ಟಿವಿ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಕನ್ನಡದ ಸಮಾಜೋ-ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾಹಿನಿ ಐಸಿರಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, March 27, 2017, 18:34 [IST]

Isiri TV channel is set to be launched on April 2 sunday. The inaugural function will be held at Jnana Jyothi Auditorium, Central College campus, at 6 pm.