ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್?

ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಕೆಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿರದ, ನಕಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಿಮಿಸಿದೆ.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 20:40 [IST]

English summary

In mega cities like Bengaluru, Wallet parking has become a trend so as to tackle the parking problem in such cities. In the view of organisation wallet parking it may seem good. But, Owner's point of view, how much it is safe to surrender his car/vehicle to an unknown driver?