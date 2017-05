ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಹೊಸ ಅಳಲು: ಈ ಕ್ಯಾಬ್ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಟೋನೇ ಗತಿ!

ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಟೋ ಸಿಗೋದಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ನೆರವಾದ ಉಬರ್, ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸದವೆಂದರೆ ಎಂಥವರಾದರೂ ಶಹಬ್ಬಾಶ್ ಎನ್ನಬೇಕು!

English summary

Ola, Uber, Taxi for sure etc cabs have initially made good impression among people. But later they are losing credibility. This is the experience of many Bengalureans.