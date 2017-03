ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರೇ ಜೈವಿಕ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ನೋಡ್ರೀ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬುದೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೋ ಏನೋ?

Written by: ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ

Story first published: Friday, March 24, 2017, 19:30 [IST]

English summary

Irregularities and corruption in Bengaluru BioInnovation centre, alleged by Kannada Rakshana Vedike Bommanahalli unit president Manjunath.