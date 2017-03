ಪರಿಚಯ: ಪಂಡಿತ್ ತರುಣ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ವಿದುಷಿ ಬೀನಾ

ಪಂಡಿತ್ ತರುಣ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ವಿದುಷಿ ಬೀನಾ ಸೇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನದ ಖಿಂಚಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6 ಘಂಟೆಗೆ ಕಚೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ

English summary

Interview of Pt Tarun Bhattacharya and Vidushi Smt Bina Sen who are performing on April 1, 2017 at Khincha Auditorium, Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru.