ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ

ಯಾವುದಾದರೂ ದುಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ

Story first published: Friday, April 21, 2017, 16:52 [IST]

Arogya Finance, a leading social healthcare startup Friday at Bengaluru announces interest free loan for all kind of treatments. Here is an FAQ about loan facility.