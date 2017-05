ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ ಶ್ಯೂರ್‌ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆಯಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Here is the some information regarding the tender sure roads of Bengaluru. Government is going to construct some more tender sure roads in the city.