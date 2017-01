ಇಂದಿರಾನಗರ: ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪಿಐಎಲ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉತ್ಸವ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನಕರ್ ಈ ಉತ್ಸವದ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 6, 2017, 10:51 [IST]

English summary

Residents association of Indiranagar have intensified their protest against Open Street Event scheduled on January 15, 2017. Retd Police officer C Dinakar has filed PIL in High court against the event.