ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 63 ನೇ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಡಿವಾಸ್ಕುಲರ್ ಮತ್ತು ಥೊರೋಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಗಳ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

English summary

Indian Association of Cardiovascular and Thoracic Surgeons (IACTS) IACTSCON 2017 63rd edition conference held in Bengaluru