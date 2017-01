ಚಿತ್ರಸಂತೆಯ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಕಲಾರಸಿಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 14ನೇ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಲಾರಸಿಕರು ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದರು.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 22:42 [IST]

English summary

Karnataka Chitrakala Parishath organized 'Chitra Santhe' held on January 15, 2017. Chitra santhe is a day long art fair at Kumarakrupa road, Bengaluru.