ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಗೋರಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ ಬೆಂಬಲ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 15: ಬರದಿಂದಾಗಿ ಮೇವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠ GiveUpAMeal ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಿ.

ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಗೋವಿಗೆ ಮೇವು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವ ಶ್ರೀಮಠದ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.[ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಯಶಸ್ವೀ 'ಗೋಯಾತ್ರೆ'ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ]

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆ GiveUpAMeal ನಿಯೋಗ ನಿನ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

Sri @BSYBJP ji called the citizens of d state to support #GouPranaBhiksha by #GiveUpAMeal and released a video. https://t.co/twe3U2owiN pic.twitter.com/rbVDTx7Ukn

GiveUpAMeal ಹೇಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ, ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಗ ನೀಡಿತು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಲಿಸಿಕೊಂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ನಡೆಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೋರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭಯ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ.[ಉಪವಾಸವಿರುವ ಗೋರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟ ಬಿಡಿ]

ಗೋರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, GiveUpAMeal ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

When #GiveUpAMeal team met Sri @BSYBJP yesterday, he not only heard the presentation made by d team very patiently,but also donated ₹10lakhs pic.twitter.com/pAQo6UP1GF