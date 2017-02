ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ: ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

Story first published: Saturday, February 11, 2017, 12:45 [IST]

English summary

I will directly involved in the Sangolli Rayanna brigade Meeting says Leader of Opposition in Legislative Council KS Eshwarappa in Bengaluru.