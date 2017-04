ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Story first published: Friday, April 21, 2017, 8:53 [IST]

English summary

Politically irrelevant and out of the thick of action, Sasikala Natarajan has decided to pick up a book and learn how to speak English. Lodged in the Bengaluru central jail after being sentenced to four years imprisonment in the disproportionate assets case, Sasikala has requested jail authorities to provide her an English tutor.