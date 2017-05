ಗರಬಡಿದಂತೆ ಸ್ಥಬ್ದವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಟಿಎಂಗಳು!

ಅಪನಗದೀಕರಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಎಂಟಿಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ವಾನ ಕ್ರೈ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 9:38 [IST]

English summary

Hundreds of ATMs across India's tech hub remained shut for the second day due to possible virus attack by WannaCry ransomware and cash crunch, said a bank official on Friday.